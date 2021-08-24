Mısır Kabil'deki elçilik çalışanlarını tahliye etti

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı talimatıyla Afganistan'a gönderilen askeri kargo uçağı, taşıdığı elçilik ve Ezher Kurumu çalışanlarıyla beraber dün gece geç saatlerde Kahire'ye ulaştı.

Haberde tahliye edilen kişi sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Devlet televizyonu "El-Ula" ise Afganistan'dan toplam 43 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Mısır'ın tahliye kararı, Taliban'ın başkent Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinden yaklaşık 10 gün sonra geldi.