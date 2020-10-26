Mısır İstanbul Başkonsolosluğu görevlileri hakkında soruşturma

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine avukatıyla gelen Mısır vatandaşı Amr Alaa Albib Hamed Farag, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Farag’ın avukatı Gülden Sönmez gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Eylül 2020 tarihinde vekaletname almak için randevuyla gittiği konsoloslukta uzun süre bekletildiği, kendisine karşı şüpheli davranışlar sergilendiğini savundu.
Avukat Sönmez, Farag’ın, olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulunmasının üzerine konsolosluktaki üst düzey görevli ve kendisini tutan 2 görevli hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.
Farag’ın görevlilerce konsoloslukta bizzat görüşmek için pasaportunu da alarak gelmesi halinde imza verileceği söylenerek içeri çağırıldığı belirtilen Sönmez, yaşanılan durumdan Farag’ın şüphelenmesi üzerine içeri girerken pasaport ile girişin tespiti olarak arkadaşı tarafından videoya çekildiğini aktardı.
Konsoloslukta görevli iki kişi tarafından Farag’ın binaya alındığı, yukarı çıkmasının istendiği ama kendisinin direndiğini ve yukarı çıkmayacağını söylediğini anlatan Avukat Sönmez, detayları soruşturma dosyasında mevcut olan bir dahili hat görüştürmesinin de yaptırıldığını aktardı.
Sönmez, şunları kaydetti:
Bu görüşmeden başına çok daha korkunç bir şeyler getirileceği şüphesi ve korkusu daha da artmış kendisini hızla dışarı atmıştır. Dışarıda sakinleştikten sonra pasaportunu istemiş ama görevliler veremeyeceklerini söylemişlerdir. Videoya çekildiğini ve polise gideceğini belirttiğinde demir parmaklıklı kapı aralığından telefonunu zorla almaya kalkmışlar ve 15 dakika sonra pasaportu bahçe duvarından fırlatmışlardır."
Soruşturma sonrasında şikayetinden vazgeçmesi ve konsoloslukta yaşananlar hakkında konuşmaması için Farag'ın annesi ve halen Mısır’da hapiste olan kardeşi ile sürekli tehdit edildiğini ifade eden Sönmez, Farag'ın Türkiye’den kaçırılacağını, ev adresinin bilindiği ve takip edildiğine dair can güvenliğini tehdit eden mesajlar almaya devam ettiğini ifade etti.
Sönmez, "Umut ediyoruz ki İstanbul Adliyesi’ndeki soruşturma bütün delil ve araştırmalarıyla ilerlesin ve kendisine karşı işlenen suçlardan dolayı görevliler, suçlular yargılansın." dedi.
Tercümanı aracılığıyla konuşan Amr Alaa Albib Hamed Farag da konsolosluğa randevu saatinde gittiği halde 1,5-2 saat bekletildiğini, oraya gelen diğer insanların bekletilmediğini ve kendisine kötü davranıldığını belirterek, görevlilerden şikayetçi olduğunu söyledi.
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