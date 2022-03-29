Mısır, İsrail ev sahipliğindeki zirveye katılıyor

ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve İsrail dışişleri bakanlarının katıldığı, İsrail'in güneyinde yer alan Necef (Negev) Çölü'nde Sde Boker yerleşim birimindeki bir otelde düzenlenen ve iki gün süren zirvenin ardından Dışişleri Bakanı Şukri, ülkesini ziyaret eden Katarlı mevkidaşı Muhammed Abdurrahman Al Sani ile Kahire'de bir araya geldi.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Şukri, Necef Zirvesi ve amacına ilişkin soru üzerine, "Zirve, barış sürecinin güçlendirilmesiyle alakalıydı. Şüphesiz ki Mısır'ın bu zirveye katılımı, ittifak kurmak ya da herhangi bir tarafa karşı mesaj göndermek amacıyla gerçekleşmedi." değerlendirmesini yaptı.
Şukri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in zirvede bulunması nedeniyle, İran'la yürütülen nükleer müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Arap ülkelerine yansımaları gibi konuların da ele alındığını söyledi.
Libya krizine de değinen Şukri, komşu ülkede siyasi çözümden yana olduklarını dile getirdi.
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de "Libya'da krizin siyasi yollarla çözülmesi ve süreç sonunda şeffaf seçimlere gidilmesi" konusunda Mısır'la görüş birliği içinde olduklarını ifade etti.
Al Sani, Libya'da tansiyonu yükseltecek ve bölünmeye neden olacak bir şey görmek istemediklerini, Libyalı taraflar arasında uzlaşının sağlanmasını temenni ettiklerini kaydetti.
İKİ ÜLKE ARASINDA ORTAK KOMİTE KURULACAK
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Şukri-Al Sani görüşmesinde ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğini güçlendirme konularının ele alındığı ifade edildi.
Açıklamada, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'da imzalanan Ula Bildirisinin ardından iki ülke arasında kurulan ortak komitelerin çalışmaları sonucu bir dizi anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin normal seyrine dönmesini ve geldiği noktayı öven tarafların, dışişleri bakanları başkanlığında istişare ve her alanda koordinasyon ve iş birliğini güçlendirme amacıyla bir komite kurulmasına karar verdiği aktarıldı.
Körfez ülkeleri arasındaki kriz, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde imzalanan Ula Bildirisi ile çözüme kavuşmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!