Mısır'ın papirüs atölyelerinde tarihe yolculuk

Papirüs yapımı, Mısır'ın kültürel ve sanatsal mirasının önemli bir parçasını oluştururken, aynı zamanda turistlerin de ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, papirüs atölyelerini ziyaret ederek bu eski sanatın inceliklerini yakından görebiliyor ve hatta kendi papirüslerini üretme deneyimini yaşayabiliyor.