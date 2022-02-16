ESKİ MISIR'DA DİNİ DEVRİMİN SEMBOLÜ

Eski Mısır'da halk birçok şey için ayrı bir tanrı olduğuna inanıyordu. Ahnaton tarafından inşa ettirilenin bu kent, ülkede yaşanan dini devrimin de bir sembolü olarak görülüyor.