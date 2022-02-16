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Mısır'ın antik tarihine ışık tutan eski başkenti: Tel Amarina

Tel Amarina, M.Ö. 1370 ile 1346 yılları arasında 18. Firavun hanedanlığına mensup Kral Ahnaton (IV. Amenhotep) tarafından inşa ettirildi. Kent, aynı zamanda eski Mısır'da dini devrimin sembolü olarak da biliniyor

16.02.2022 - 16:20 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Mısır'ın Minya kentine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta yer alan tarihi Tel Amarina kenti, aradan geçen 3 bin yıla rağmen tarihi kalıntılarıyla Mısır'ın antik dönemine ışık tutmaya devam ediyor.

  • AA'nın haberine göre Mısır Turizm Bakanlığının resmi sitesinde yer alan bilgilere göre antik kent, M.Ö. 1370 ile 1346 yılları arasında 18. Firavun hanedanlığına mensup Kral Ahnaton (IV. Amenhotep) tarafından inşa ettirildi ve yıllarca Mısır'ın başkentliğini yaptı.

  • Yaklaşık 7 bin yıllık bir tarihe sahip Mısır'a 17 yıl boyunca hükmeden Kral Ahnaton, kendisinden önceki hükümdarların aksine tek tanrı inancına sahipti ve Tel Amarina kentini de ibadet etmek amacıyla inşa ettirdi.

  • KORUNAKLI BİR KONUMA SAHİP

    Kral Ahnaton'un hizmetkarı tarafından çıkarılan ve sadece 20 yıl ayakta kalabilen Amon dinine bağlı olan Ahnaton, dönemin ileri gelen kahinlerinin bu inanca karşı çıkması nedeniyle bu kentte yeni bir mabet yaptırdı.

  • Antik Mısır'da Ahitaton günümüzde ise Tel Amarina olarak bilinen kent için, Kral Ahnaton'un talimatıyla özellikle 3 tarafı dağlarla 4'üncü tarafı da Nil Nehri ile çevrili stratejik bir konum seçildi.

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