Mısır ile Yunanistan'dan münhasır ekonomik bölge anlaşması!

Mısır Dışişleri Bakanı, Yunanistan ile Mısır'ın deniz sınırları üzerine münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladığını duyurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye bir ziyaret düzenlemişti.

Yunanistan geçtiğimiz aylarda İtalya ile de benzer bir anlaşma imzalamıştı.