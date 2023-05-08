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Mısır ile Hindistan hava kuvvetleri, ortak hava tatbikatı düzenledi

Mısır ile Hindistan hava kuvvetleri, Mısır hava sahasında ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi.

Giriş: 08.05.2023 - 19:06 | Güncelleme: ABONE OL
Mısır ile Hindistan hava kuvvetleri, ortak hava tatbikatı düzenledi
AA

Mısır Ordusu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafız, söz konusu tatbikata ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Ülkesine ait bir hava üssünde Mısır ile Hindistan kuvvetlerinin ortak hava tatbikatı gerçekleştirdiğini ifade eden Abdulhafız, söz konusu tatbikatın, “dost ve kardeş ülkelerle askeri işbirliği ilişkilerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi” çerçevesinde organize edildiğini kaydetti.

Albay Abdulhafız, tatbikat kapsamında, karşılıklı tecrübe alışverişi ve havada yakıt ikmali de dahil olmak üzere bir dizi faaliyetin düzenlendiğini aktardı.

Açıklamada, tatbikatın ne zaman başladığı ve hangi hava üssünde gerçekleştirildiği bilgisine ise yer verilmedi.

Fotoğraf: AA

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