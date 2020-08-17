Mısır güvenlik heyeti Ramallah'da Fetih Hareketi yetkilileri ile görüştü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Mısır İstihbarat Teşkilatından bir heyet akşam saatlerinde Ramallah kentine geldi.

Mısır heyeti, Fetih yetkilileri ve Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferac ile bir araya geldi. Görüşmede, Filistin'deki siyasi, güvenlik ve iç uzlaşı konuları ele alındı.

Mısır heyetinin yarın Gazze Şeridi'ne geçmesi bekleniyor.