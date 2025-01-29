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        Haberler Dünya Mısır: Gazzelilerin yerinde edilmesinde Mısır rol oynamayacak | Dış Haberler

        Mısır: Gazzelilerin yerinden edilmesinde Mısır rol oynamayacak

        ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta sonu verdiği demeçte Gazzelilerin Ürdün ve Mısır'a göç ettirilmesi gerektiğini belirterek Gazze'nin boşaltılması gerektiğini ifade etmişti. Ürdün, teklifi reddederken Mısır'dan da açıklama geldi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Mısır'ın bu adaletsiz eyleme katılmayacağını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 18:26 Güncelleme: 29.01.2025 - 18:33
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        Mısır: Gazzelilerin yerinden edilmesinde Mısır rol oynamayacak
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        ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta sonu uçakta verdiği demeçte, Gazzelilerin Ürdün ve Mısır'a göç ettirilmesi gerektiğini belirtmişti.

        Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Trump'ın teklifini reddederken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

        Gazzelilerin yerinden edilmesini adaletsiz bir eylem olarak tanımlayan Sisi, Mısır'ın böyle bir eylemde rol almayacağını ifade etti. Gazzelerin yerinden edilmesinin Mısır'ın ulusal güvenliği açısından da tehdit teşkil edeceğini belirten Sisi, teklifin tahammül edilemez olduğunun altını çizdi.

        Sisi ayrıca Filistin-İsrail meselesinin çözümünün iki devletli yapıdan geçtiğini hatırlatarak "Bu çözüm ıskalanamaz." dedi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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