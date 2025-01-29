ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta sonu uçakta verdiği demeçte, Gazzelilerin Ürdün ve Mısır'a göç ettirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Trump'ın teklifini reddederken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Gazzelilerin yerinden edilmesini adaletsiz bir eylem olarak tanımlayan Sisi, Mısır'ın böyle bir eylemde rol almayacağını ifade etti. Gazzelerin yerinden edilmesinin Mısır'ın ulusal güvenliği açısından da tehdit teşkil edeceğini belirten Sisi, teklifin tahammül edilemez olduğunun altını çizdi.

Sisi ayrıca Filistin-İsrail meselesinin çözümünün iki devletli yapıdan geçtiğini hatırlatarak "Bu çözüm ıskalanamaz." dedi.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir