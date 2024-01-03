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        Haberler Dünya Mısır, Gazze savaşı ile bölgede çatışmanın genişlemesi senaryosu konusunda uyardı

        Mısır, Gazze savaşı ile bölgede çatışmanın genişlemesi senaryosu konusunda uyardı

        Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın devam ettiği bir süreçte, bölgede çatışma alanının genişlemesine ilişkin senaryolar konusunda uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 18:10 Güncelleme: 03.01.2024 - 18:10
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        Mısır'dan 'çatışmaların genişlemesi' uyarısı
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        Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd'in yaptığı açıklamaya göre, Kahire'yi ziyaret eden Senatör Joni Ernst başkanlığında 8 kişilik Amerikan heyeti Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.

        Görüşmede Şukri, ABD ile Mısır arasındaki stratejik ortaklığa işaret ederek, askeri, ticari, ekonomik ve siyasi olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde iki ülke arasındaki çabaların sürmesi gerektiğini kaydetti.

        Gazze'deki duruma ilişkin Şukri, Filistinlilerin ihtiyaçlarına uygun miktarlarda insani yardımların Gazze'ye giriş yapmasının zorunluğu olduğunu, öncelikli olarak derhal kapsamlı bir ateşkesin mutlak olduğunu dile getirdi.

        Filistin davasının tasfiyesi ya da Filistinlilerin herhangi bir şekilde tehcirine Mısır'ın tam bir şekilde karşı olduğunu vurgulayan Şukri, "ABD başta olmak üzere etkili uluslararası tarafların, İsrail'in Gazze'deki ihlallerini durdurma, bu ihlalleri doğru isimlendirme ve faillerinin hesap verme konusundaki sorumluluklarını üstlenmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Sözcü Ebu Zeyd ise açıklamasında, son haftalardaki gelişmelerin, çatışma alanının genişlemesine dair senaryonun tehlikesini ortaya çıkardığına değindi.

        Suriye, Irak ve Lübnan'daki çekişmelerde yoğunluk ve şiddetin arttığına işaret eden Ebu Zeyd, Kızıldeniz'de deniz seyir güvenliğinin, dünyada ticari hareketin güvenliği ve akışı için zorunlu olduğuna dikkati çekti.

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