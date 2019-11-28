28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
BOTAŞ, doğal gaz portföyünü yeniliyor. Şirket’in, dünyadaki gelişmelere de koşut olarak, boru gazının payını azaltmayı, LNG’nin payını artırmayı hedeflediği ifade ediliyor.
BOTAŞ, bu çerçevede, 2020 yılının son çeyreğinden başlamak üzere 2023 yılının sonuna kadar olan 3 yıllık dönemde, 7 milyar metreküp doğal gaza karşılık gelecek 70 adet spot LNG kargosu almak üzere ihale açtı. Milyarlarca dolarlık bu ihale için uluslar arası şirketlerden 8 Kasım’a kadar tekliflerini vermesi istendi. Daha sonra yenilendi ve teklif geçerlilik süresi 30 Kasım’a kadar uzatıldı. Öngörülen süre, cumartesi günü saat 17.00’de dolacak.
KATAR DA ÖNE ÇIKIYOR
İhaleyle Shell, TOTAL, İberdrola, KOGAS, EDF, Centrica gibi dünyanın önde gelen şirketlerinin yakından ilgilendikleri belirtiliyor.
Katar’ın da ihaleyle çok yakından ilgilendiği, ihaleye konu 70 adet spot LNG kargosundan önemli miktarda pay alabileceği belirtiliyor.
MISIR İLGİSİ
Mısır Ulusal Doğalgaz Holding Şirketi, kısa adıyla EGAS da ihaleyi yakın markaja almıştı. EGAS, öncelikle Türkiye ile Mısır diplomatik ilişkilerinde yaşanan sorunun ihaleye girmesine engel olabileceği kaygısıyla Ankara’da nabız tuttu. Ankara, “engelleyici bir tutum alındığı” mesajı ya da izlenimi vermedi.
Bu gelişme üzerine EGAS’ın, ihalede yer alıp almayacağı merak konusu oldu. HABERTÜRK’ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre EGAS, son kez kendi içinde bir değerlendirme yaptı ve bu ihalede yer almamaya karar verdi.
Buna karşılık Mısır’ın Türkiye ilgisinin sürdüğü, BOTAŞ’ın spot LNG alımı ile ilgili gündeme gelecek olası taleplerini karşılamak üzere çalışma yaptığı belirtiliyor. EGAS yerine başka bir şirket üzerinden LNG satışı yapılabileceği kaydediliyor.
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