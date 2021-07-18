Mısır Dışişleri Bakanı, Çinli mevkidaşı ile görüştü

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Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Şukri, Çinli mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi konusunu değerlendirdikleri aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, görüşmede bölgesel ve uluslararası ortak öneme sahip bir dizi meselenin de ele alındığı kaydedildi.

Şukri, son olarak Çinli mevkidaşı ile 25 Haziran'da ikili ilişkileri ve iş birliği konularını ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.