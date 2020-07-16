Mısır'ın başkenti Kahire'de Libya'nın doğusunda bulunan bazı kabilelerin liderleriyle görüşen Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, Libya’nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturacak hamlelere karşı boş durmayacaklarını dile getirdi.
Mısır devlet televizyonundan yayınlanan görüşmede Sisi, "Daha önce ilan ettiğimiz kırmızı çizgiler temel olarak barış ve Libya'daki çatışmaya son verilmesi için bir çağrıydı. Ancak özellikle Sirte dolaylarında giderek artan askeri hazırlıklar ışığında, batı sınırlarımızda ulusal güvenliğimize tehdit oluşturabilecek herhangi bir hamleye karşı boş durmayacağız" ifadelerini kullandı.
Herhangi bir askeri harekat için parlamento onayı alınacağını belirten Sisi, "Mısır eğer isterse askeri durumu hızlı ve keskin bir şekilde değiştirebilir" şeklinde konuştu.
Reuters'ın aktardığı haberde, Kahire'ye gelen kabile liderlerinin, Sisi'ye ve Mısır ordusuna ''Libya'nın egemenliğini korumak için'' müdahale yetkisi verdiği belirtildi.
Libya'nın doğusunu kontrol eden Halife Hafter'in, doğuda bulunan birçok kabile tarafından desteklense de 14 ay süren ve 200 bin kişinin yerinden edildiği Trablus operasyonundan sonra ülkenin batısındaki bütün desteğini kaybettiği biliniyor.
"SİRTE KIRMIZI ÇİZGİMİZ"
Libya'nın doğusundaki Tobruk’ta bulunan meclis, Mısır ordusunu Libya’daki Birleşmiş Milletler tarafından meşru yönetim olarak görülen Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı savaşmaya çağırmıştı.
Geçtiğimiz ay yine benzer bir açıklamada bulunan darbeci Sisi, ordusuna Libya’daki görevler için hazır olma çağrısında bulunmuştu.
Sisi, geçen ay sahil kenti Sirte'nin Mısır için "kırmızı çizgi" olduğunu ifade etmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!