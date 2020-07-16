Reuters

Mısır'ın başkenti Kahire'de Libya'nın doğusunda bulunan bazı kabilelerin liderleriyle görüşen Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, Libya’nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturacak hamlelere karşı boş durmayacaklarını dile getirdi.

Mısır devlet televizyonundan yayınlanan görüşmede Sisi, "Daha önce ilan ettiğimiz kırmızı çizgiler temel olarak barış ve Libya'daki çatışmaya son verilmesi için bir çağrıydı. Ancak özellikle Sirte dolaylarında giderek artan askeri hazırlıklar ışığında, batı sınırlarımızda ulusal güvenliğimize tehdit oluşturabilecek herhangi bir hamleye karşı boş durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Herhangi bir askeri harekat için parlamento onayı alınacağını belirten Sisi, "Mısır eğer isterse askeri durumu hızlı ve keskin bir şekilde değiştirebilir" şeklinde konuştu.

Reuters'ın aktardığı haberde, Kahire'ye gelen kabile liderlerinin, Sisi'ye ve Mısır ordusuna ''Libya'nın egemenliğini korumak için'' müdahale yetkisi verdiği belirtildi.

Libya'nın doğusunu kontrol eden Halife Hafter'in, doğuda bulunan birçok kabile tarafından desteklense de 14 ay süren ve 200 bin kişinin yerinden edildiği Trablus operasyonundan sonra ülkenin batısındaki bütün desteğini kaybettiği biliniyor.

"SİRTE KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Libya'nın doğusundaki Tobruk’ta bulunan meclis, Mısır ordusunu Libya’daki Birleşmiş Milletler tarafından meşru yönetim olarak görülen Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı savaşmaya çağırmıştı.

Geçtiğimiz ay yine benzer bir açıklamada bulunan darbeci Sisi, ordusuna Libya’daki görevler için hazır olma çağrısında bulunmuştu.

Sisi, geçen ay sahil kenti Sirte'nin Mısır için "kırmızı çizgi" olduğunu ifade etmişti.