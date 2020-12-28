Mısır'dan Trablus'a yıllar sonra dikkat çeken ziyaret!

Libya İçişleri Bakanlığı, Mısırlı üst düzey güvenlik yetkililerinin yıllardır ilk kez dün Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ettiğini ve uluslararası kabul görmüş Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden (GNA) yetkililerle görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.
Bu ziyaret, Trablus'ta GNA ile Halife Haftar liderliğindeki doğu merkezli Libya Ulusal Ordusu (LNA) arasında iç savaşın başladığı 2014 yılından bu yana, üst düzey Mısırlı yetkililerin Trablus'a yaptığı ilk ziyaret. Türkiye Trablus hükümetini, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ise LNA'yı destekliyor.
Libya, 2011'de lider Muammer Kaddafi'nin NATO destekli ayaklanmayla devrilmesinin ardından kaosa sürüklendi ve Mısır, komşusundaki istikrarsızlık ve Türkiye'nin Trablus güçlerine verdiği destek konusunda endişeli. Libya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, GNA İçişleri Bakanı Fathi Bashagha ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Emad Trabelsi'nin Mısır heyetiyle "ateşkes anlaşmasını desteklemenin yöntemlerini ve 5+5 komitesinin vardığı sonuçları görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, Libya'daki savaşan gruplar ile her iki tarafın da atadığı beş üst düzey askeri görevlinin katıldığı 5+5 komitesi toplantılarında Ekim ayı sonlarında kararlaştırılan ateşkese atıfta bulunuldu. Geçen ay Kahire'yi ziyaret etmiş olan Bashagha, Twitter'da yaptığı açıklamada dünkü görüşmenin "verimli ve yapıcı" olduğunu söyleyerek Kahire ile ilişkileri "çok önemli" olarak nitelendirdi.
Mısırlı bir istihbarat kaynağı Reuters'a yaptığı açıklamada, Mısır heyetinde istihbarat teşkilatı başkan yardımcısı ve dışişleri ve savunma bakanlıklarından üst düzey yetkililer bulunduğunu söyledi. GNA dışişleri bakanlığı sözcüsü Mohamed Elgeblawi'nin Twitter'da yaptığı açıklamaya göre, heyet aynı zamanda GNA Dışişleri Bakanı Mohamed Taher Siala ile görüştü ve Mısır'ın Trablus'taki büyükelçiliğini "en yakın zamanda" yeniden açacağına söz verdi.
Elgeblawi, iki tarafın Libya'dan Kahire'ye uçuşları yeniden başlatma yönünde adımlar atma konusunda da anlaşma sağladığını söyledi.
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