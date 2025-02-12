Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Mısır'dan orduya hazırlık emri | Dış Haberler

        Mısır Savunma Bakanlığından orduya hazır olma emri

        Mısır Savunma Bakanı Abdulmecid Sakr, Üçüncü Saha Ordusu mensuplarının savaşa hazırlık düzeylerini en üst seviyeye çıkarmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 01:15 Güncelleme: 12.02.2025 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mısır'dan orduya hazırlık emri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mısır Savunma Bakanı Abdulmecid Sakr, "silahlı kuvvetlerin çeşitli koşullar altında kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilmesi için Üçüncü Saha Ordusu mensuplarının savaşa hazırlık düzeylerini en üst düzeyde sürdürmelerini" istedi.

        Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız tarafından yapılan açıklamada, Üçüncü Saha Ordusu Seferberlik Komuta Merkezleri Projesi'nin ana aşamasına Mısır Savunma Bakanı Sakr ve Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fethi İbrahim Halife'nin yanı sıra çok sayıda komutanın katıldığı belirtildi.

        Silahlı kuvvetlerin oluşumları ve birimleri için savaş eğitim planı çerçevesinde gerçekleştirilen ana aşamanın birkaç gün sürdüğü aktarılan açıklamada, tatbikatın yeri ve süresine ilişkin net bilgi verilmedi.

        REKLAM

        Açıklamada, Mısır Savunma Bakanı Sakr'ın projenin ana aşamasını takip ettiği ve bu sırada "Üçüncü Saha Ordusu mensuplarına savaşa hazırlık düzeylerini en üst düzeyde sürdürmeleri" talimatı verdiği kaydedildi.

        Sakr'ın proje kapsamında görev alan bazı katılımcılarla, görevlerini yerine getirme yöntemleri ve operasyon yönetimi sırasında karşılaşılabilecek ani durumlarla başa çıkmak için en uygun kararları nasıl alabilecekleri konusunda görüştüğü belirtildi.

        Mısır Savunma Bakanının görüşmede "Üçüncü Sahra Ordusu mensuplarının en yüksek düzeyde savaş hazırlığını korumaları gerektiğini, böylece silahlı kuvvetlerin her türlü koşulda kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilecek kapasitede olacağını" vurguladığı aktarıldı.

        Mısır Üçüncü Saha Ordusu'nun en önemli görevleri arasında ülkenin Sina Yarımadası ve Gazze Şeridi sınır hattının güvenliği yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Eylem Tok ve oğlu iade edilecek
        Eylem Tok ve oğlu iade edilecek
        Musk: Bürokrasi işin başındaysa demokrasi ne anlama gelir?
        Musk: Bürokrasi işin başındaysa demokrasi ne anlama gelir?
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Ürdün Kralı: Orta Doğu'ya barış getirecek birini görüyorum
        Ürdün Kralı: Orta Doğu'ya barış getirecek birini görüyorum
        Zelenskiy: Rusya ile toprak takası yapacağız
        Zelenskiy: Rusya ile toprak takası yapacağız
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Netanyahu: Olmazsa ateşkes bozulur
        Netanyahu: Olmazsa ateşkes bozulur
        Eren Elmalı resmen Galatasaray'da!
        Eren Elmalı resmen Galatasaray'da!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Papa'dan Trump'a eleştiri
        Papa'dan Trump'a eleştiri
        "VAR'a gidip çok net bir penaltıyı vermedi"
        "VAR'a gidip çok net bir penaltıyı vermedi"
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Habertürk Anasayfa