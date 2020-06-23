Mısır'dan Etiyopya'ya "savaş" yanıtı

Devlet televizyonunda bir programa canlı bağlanan Şükri, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew'in, "ortak anlaşma olmasa da temmuzda barajda su tutulmaya başlanacağı", "Mısır'ın Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyine başvurmasının, Etiyopya'nın kalkınma hakkına bir etkisinin olmayacağı", "Mısırlıların siyasi kumar oynadığı ve bazılarının savaş çıkmasını istediği" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.
"Bu gibi açıklamalar kışkırtıcı olarak nitelenir. Tek taraflı uygulamaların (temmuzda barajda su tutulmaya başlanması) önüne geçmek için BMGK'ya başvurduk." diyen Şükri, BMGK'da konunun ele alınacağı ve ülkelerin neye saygı duyacağının belirleneceği aleni bir toplantı yapılmasını beklediklerini söyledi.
"Etiyopya, Mısır'ın savaş davulları çaldığını iddia ediyor" diyen Şukri, son altı yıldır hiçbir Mısırlı yetkilinin savaş söylemini dile getirmediğini kaydetti.
Şukri, Etiyopya-Sudan sınırındaki mevcut gerginlikte Mısır'ın rolü olduğu iddialarının da doğru olmadığını vurguladı.
Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehir sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.
Üç ülke arasında yıllardır süren ve nihai çözüme ulaşılamayan müzakerelerden geçen hafta da sonuç alınamamıştı.
Mısır, müzakerelerin tıkanmasının ardından hafta sonu Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahalede bulunmasını istemişti.
Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini gidermeyi amaçlıyor.
Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuzda barajda su tutulmaya başlanacağını açıklamıştı.
Etiyopya ayrıca dün yaptığı açıklamada, Hedasi Barajı'nın yüzde 74'ünün tamamlandığını duyurmuştu.
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