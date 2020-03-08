Mısır'dan, Etiyopya'ya Nil Nehri suçlaması

Mısır, Arap Birliği'nin Mısır'ın Nil sularındaki hakkını desteklediği kararını reddeden Etiyopya'nın açıklamasına karşılık verdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında Etiyopya'yı kendisini Nil Nehri'nden tek istifade eden taraf konumuna oturtmakla suçladı.

Etiyopya'nın Hedasi Barajı konusundaki tutumu eleştirilen açıklamada, Nil sularının döküldüğü ülkelerle bir anlaşma yapmaksızın Etiyopya'nın Temmuz 2020'de barajı doldurmaya başlamakta ısrar etmesinin kabul edilmez olduğu kaydedildi.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arap Birliği'nin Kahire'deki toplantısında Hedasi Barajı’na ilişkin "Etiyopya’yı hedef alan" kararının tümüyle reddedildiği belirtilmişti.

Açıklamada söz konusu karar, "Hedasi Barajı görüşmelerindeki temel gerçekler dikkate alınmaksızın verilen kör bir destek" diye nitelenmişti.