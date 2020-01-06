06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Doğu Akdeniz havzası son yıllarda keşfedilen zengin enerji rezervleri nedeniyle uluslararası kavgasının yeni adresi olurken, Türkiye’yi bu sürecin dışında bırakmaya çaba sarf eden Mısır’dan Akdeniz’de tahrik edici hamle. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya ile varılan anlaşalar uyarınca bölgeye intikaline günler kalan Mısır Akdeniz’de daha önce planlamada olmayan bir tatbikata kalkıştı.
Bölgedeki siyasi ve güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Mısır Deniz Kuvvetleri, Akdeniz’in bir bölgesinde Cemal Abdunnasır helikopter gemisi ve ona eşlik eden savaş güçlerinin katıldığı kapsamlı bir çıkarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikata Gowind ve Perry tipi fırkateynler, Süleyman Ezzat isimli füze gemisine ek olarak Alman üretimi 209 tip denizaltı ve denizaltı birlikleri katıldığı kaydedildi.
Mısır Hava Kuvvetlerinden ise Apache ve Kamov tipi helikopterler, F-16 savaş uçağı ve Chinook tipi helikopter yanı sıra hava savunma birlikleri, komando birlikleri, paraşütçü birlikler ve kuzey bölgesi özel birlikleri katıldığı tatbikatın zamanlaması açısından bakıldığında Mısır’ın başta Türkiye olmak üzere Libya bazı bölge aktörlerini tahrik niyetinde olduğu belirtiliyor.
Güvenlik kaynakları, Mısır’ın bu hamlesini tahrik amaçlı olduğuna vurgu yaparak, Türk askeri birliklerinin tahriklere kapılmayacağı ve bölgedeki kararlılığından asla taviz vermeyeceği dile getirildi.
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