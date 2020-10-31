Mısır'daki seçimleri boykot eden muhalefet, rejimi sandıkta rüşvet ve usulsüzlük yapmakla suçluyor

Parlamento seçimlerinin ilk oylama turu yarın, ikinci tur da 7-8 Kasım tarihinde sona erecek. Oylamalarda yeterli desteği alan olmazsa ikinci seçim turu kasım sonu ve aralık başında gerçekleştirilecek.
Muhalefet, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi rejimini seçimde rüşvet ve usulsüzlük yapmakla suçluyor.
Nüfusu yaklaşık 100 milyon olan Mısır'da 63 milyon seçmen bulunuyor. 568 sandalyeli meclisin yüzde 50'si önceden belirlenmiş listelerden oluşuyor ve 28 milletvekilini Cumhurbaşkanı Sisi belirliyor.
- Parlamento seçimleri yapılan Senato seçimlerine benzetiliyor
Seçimlerin, Sisi’nin desteklediği Vatanın Geleceği Partisi'nin (Mustakbel Vatan) galibiyeti ile sonuçlanması bekleniyor. Vatanın Geleceği Partisi, ağustos ayındaki senato seçimlerinde sandalyelerin dörtte üçünü almıştı. Parlamento seçimlerinde de benzer sonucun çıkacağı düşünülüyor.
Mısır'da, Nisan 2019’da yapılan Anayasa değişiklikleri ile Parlamento'nun üst kanadı olan Senato kurulmuş, ilk tur seçimleri 11-12 Ağustos'ta ikinci turu ise 8-9 Eylül'de yapılmıştı. Parlamento seçimlerindeki katılım oranının da Senato seçimlerindekine benzer çıkması bekleniyor.
Resmi istatistiklere göre, Senato seçimlerinin birinci tur oylamasında 63 milyon seçmenden 53 milyon 990 bin seçmen sandığa gitmedi. Böylece birinci tur seçimlerine katılım yüzde 14.23'te kaldı.
- Muhalefet nerede?
Mevcut seçimlerde, özellikle katılımın ciddi oranda az olması ve seçim tahminlerinin büyük oranda rejim lehine sonuçlanması akıllara muhalefetin nerede olduğu sorusunu getiriyor.
Önceki seçimlerde güçlü muhalefeti temsil eden ve rejimin, terör örgütü olarak gördüğü Müslüman Kardeşler'in (İhvan) seçimleri boykot etmesi katılımı etkileyen en önemli unsur olarak görülüyor.
Rejime yakınlığıyla tanınan gazeteci Ahmed Musa da kendisinin sunduğu bir televizyon programında mevcut seçimlerin İhvan için bir "cenaze töreni" olduğunu ileri sürdü.
Muhalifler ise ülkedeki mevcut atmosferin, demokratik bir süreçten uzak olduğunu dolayısıyla seçimlerin de şeffaf ve dürüst yapılmadığını söylüyor.
Seçimlerin hile, rüşvet ve usulsüzlük iddialarının gölgesinde geçtiğini belirten muhalifler dolayısıyla katılımın da ciddi oranda düşük gerçekleştiğini kaydediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!