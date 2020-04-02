Mısır'daki Ezher'den bulaşıcı hastalıklara karşı karantina fetvası

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Ezher Uluslararası Elektronik Fetva Merkezi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, karantina, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için salgının görüldüğü topraklara girmenin veya çıkmanın önlenmesi olarak tanımlandı.

İlk olarak İslam'ın halk sağlığını korumak için karantina kuralını getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Karantina, önleyici tıbbın en büyük sistemi ve salgın hastalıkları sınırlamak için kullanılan en güçlü araçtır." denildi.

Hazreti Muhammed'in hadislerinde "hasta olan kişinin sağlıklı insanlarla bir araya gelmesinin önlenmesi gerektiğine" işaret edildiği aktarılan açıklamada, bulaşıcı hastalığı bulunanların karantina altına alınmasının "vacip" olduğu ve buna uymamanın "dini bir suç ve insani bir felaket" olduğu kaydedildi.

Ezher Camisi'nde 21 Mart'tan itibaren virüs salgını sona erinceye kadar vakit ve cuma namazlarına ara verilmişti.