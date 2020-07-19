Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 63 kişi yaşamını yitirdi

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Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 63 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 251'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 698 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 87 bin 172'ye çıktığı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca 566 kişinin daha sağlığına kavuştuğunu, böylece iyileşen sayısının 27 bin 868 olduğunu da duyurdu.

,Alaa Mohamed Aboueleinin Aly