Mısır'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 47 kişi yaşamını yitirdi

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 47 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 399'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 676 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 89 bin 78'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca 549 kişinin sağlığına kavuşmasıyla, iyileşen kişi sayısının da 29 bin 473'e ulaştığını duyurdu.,Mohammed Yahya Ahmad Mohammed