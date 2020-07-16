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HaberlerDünya

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 1 günde 59 kişi hayatını kaybetti

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 59 artarak 4 bin 67'ye yükseldi.

16.07.2020 - 08:35 | Güncelleme: ABONE OL
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 1 günde 59 kişi hayatını kaybetti
AA

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 59 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 913 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 67'ye ulaştığı aktarılan açıklamada vaka sayısının da 84 bin 843'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 591 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 26 bin 135'e ulaştığı bildirildi.

,Adel Abdelrheem Humaida Elfadol

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