Mısır'da kontrol noktasına saldırı: Sekiz polis yaşamını yitirdi

06 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mısır'ın Sina Yarımadası bölgesinde bir kontrol noktasına yapılan saldırıda sekiz polis yaşamını yitirdi.
Mısır İçişleri Bakanlığı, verilen karşılık sonucu beş militanın öldürüldünü açıkladı. Olay yerinden kaçan bazı saldırganlar ise aranıyor.
Saldırı El-Ariş kentinin batısında gerçekleşti.
Mısır, Sina Yarımadasındaki cihatçı militanlara karşı yıllardır mücadele veriyor. IŞİD'in bölgedeki kolu, Mısır ordusunun 2013 yılında Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi devirmesinin ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce polis ve askerin ölümüne yol açtı.
2017 sonunda bölgedeki bir camide 300'den fazla kişinin öldürüldüğü saldırının ardından Mısır ordusu Şubat 2018'de "Mısır topraklarını teröristlerden temizleme" amacıyla büyük çaplı bir operasyon başlatmıştı.
Yetkililer o günden beri 650 militanın öldürüldüğünü açıkladı. Fransız haber ajansı AFP de 50 askerin bu süreçte yaşamını yitirdiğini belirtiyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) geçen hafta yayımladığı bir raporla Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki insan hakları ihlallerine dikkat çekmiş ve bunların bir kısmının savaş suçu sayılabileceğini belirtmişti.
ABD merkezli HRW, güvenlik güçlerinin keyfi gözaltı, işkence, yargısız infaz ve sivillere saldırı gibi suçları işlediğini savunuyor.
HRW bölgedeki IŞİD militanların da korkunç suçlar işlediğini, bunlar arasında adam kaçırma, işkence ve kaçırılan güvenlik görevlilerinin öldürülmesi bulunuyor.
Mısır hükümeti iki gün önce bu raporun "yalanlarla dolu" olduğunu savunmuştu.
HRW'ya göre Mısır ordusu Sina yarımadasında bağımsız gazetecilik yapılmasını engelliyor ve bölgede yaşananları haberleştiren gazetecileri tutukluyor.
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