Mısır'da 'İran adına casusluk' davasında 5 müebbet

Mısır'da mahkeme "İran adına casusluk" davasında 5 sanık hakkında müebbet hapis cezası kararı aldı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Olağanüstü Devlet Güvenlik Mahkemesi, kamuoyunda "İran adına casusluk" olarak bilinen davada 5 kişi hakkında müebbet, bir kişi hakkında da 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası verdi.

Müebbet hapis cezası alanların tamamının gıyaben yargılandığı ve içlerinden birisinin kadın olduğunu kaydeden Mısır yerel basını, sanıkların uyruğu hakkında bilgi verilmediğini duyurdu.

Hakkında 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası ve 500 bin cüneyh (168 bin lira) para cezası verilen sanığın ise Şia mezhebine geçen bir Mısırlı olduğu bildirildi.

Mısır'da Devlet Güvenlik Mahkemelerinin (DGM) kararları temyiz edilemiyor. Kararlar doğrudan Cumhurbaşkanlığının onayına sunuluyor.

MENA davadan İran'ın adını çıkararak kararı tekrar duyurdu

Mısır resmi haber ajansı MENA, söz konusu dava ile ilgili haberi tashih ederek ikinci kez yayımladı. İkinci haberde “İran adına casusluk” ifadesi yerine, “Yabancı bir devlet adına casusluk” ifadesinin yer alması dikkat çekti.

Mısır'da müebbet hapis cezası 25 yıl olarak uygulanıyor.