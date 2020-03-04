AA

Mısır'da eski subay Aşmavi idam edildi



Mısır ordusu, Libya'da Halife Hafter'e bağlı milislerce yakalanarak Mayıs 2019'da Kahire yönetimine teslim edilen eski ordu mensubu Hişam Aşmavi hakkında verilen idam cezasının infaz edildiğini duyurdu.

Ordu Sözcüsü Tamir er-Rifai, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Kahire Ceza Mahkemesi'nin önceki gün kamuoyunda "Ensar Beyt-i Makdis" olarak bilinen davada Aşmavi hakkında verdiği idam kararının bu sabah infaz edildiğini belirtti.

Sözcü Rifai, konuya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Kahire Ceza Mahkemesi, 2 Mart'ta görülen ve kamuoyunda "Ensar Beyt-i Makdis" olarak bilinen davada aralarında eski ordu mensubu subay Aşmavi'nin de yer aldığı 37 kişi hakkında idam kararı vermişti.

Mahkeme heyeti sanıklara 54 ayrı suçlama yöneltilmişti. Suçlamalar arasında, "Temmuz 2014'te ülkenin batısındaki bir askeri kontrol noktasına saldırarak, burada aralarında subayların da yer aldığı 28 askeri öldürmek, Kahire'deki İtalyan Konsolosluğu'na bombalı saldırı, ulusal güvenlik binasına saldırı, üst düzey bir yargı yetkilisine suikast girişimi" yer almıştı.

Aşmavi'ye ayrıca "terör örgütü kurarak buna liderlik etmek, Hamas ile istihbarat paylaşmak, kamu binalarına zarar vermek, kasten ve planlayarak cinayet işlemek" suçlamaları da isnat edilmişti.

İdam hükmü verilmeden önce mahkeme heyetinin müftüye danıştığı, söz konusu kararın nihai olduğu ve temyiz edilemeyeceği vurgulanmıştı.

Libya'da Ekim 2018'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından Derne kentinde yakalandığı duyurulan terör zanlısı Mısırlı eski subay Hişam Aşmavi, Mayıs 2019'da Mısır'a teslim edilmişti.

Mısır'da özellikle Sina Yarımadası'nda faaliyet gösteren Ensar Beyt-i Makdis isimli silahlı örgüt, Kasım 2014'te DEAŞ'a bağlılığını açıklamıştı.

,Mohammed Yahya Ahmad Mohammed