Mısır'da bugün yapılacak yönetim karşıtı "öfke cuması" gösterilerine geniş katılım çağrısı

Sürgünde yaşayan Mısırlı muhalif iş adamı Muhammed Ali'nin yanı sıra aktivistler ve muhaliflerin gösteri çağrısında bulunduğu "25 Eylül - öfke cuması" etiketi, Mısır'da Twitter'da ilk sıralarda yer aldı. Çağrılara kentler ve köylerden olumlu yanıtlar geldi.
Ali, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Devrim, büyük ülkemiz Mısır'ı Abdül Fettah'ın elinden kurtarana kadar devam edecek." ifadesini kullandı.
Sürgünde yaşayan Mısırlı muhalif iş adamı Muhammed Ali'nin rejim karşıtı gösteri çağrısının ardından 20 Eylül’de başlayan eylemler, Giza ve Asyot kentlerinde dün gece boyunca devam etmişti.
İspanya'da yaşadığı belirtilen Mısırlı muhalif Ali, 20 Eylül 2019'da yaptığı Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi rejimine karşı halkın protesto düzenlemesi çağrısını, gösterilerin birinci yılında, 20 Eylül'de yinelemişti.
Geçen sene çağrılara uyarak meydanlara çıkan yüzlerce gösterici gözaltına alınmış ancak daha sonra birçoğu serbest bırakılmıştı.
Öte yandan, Uluslararası Af Örgütü, gösterilerin birinci yılı 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, geçen yıl Sisi karşıtı gösteri çağrısı yaptıkları gerekçesiyle tutuklu bulunan aktivistlerin serbest bırakılmasını istedi.
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi destekleyen Darbeyi Red ve Meşruiyet İçin Ulusal Koalisyonu da dün Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı halk hareketinin yanında yer aldığını açıklamıştı.
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