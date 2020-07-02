Mısır'da 81 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

AA

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 81 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 34'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 1503 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 69 bin 814'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, 421 kişinin daha sağlığına kavuştuğunu, böylece iyileşen sayısının 18 bin 881 olduğunu açıkladı.