Mısır'da 81 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

AA

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 81 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 953'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 1557 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 68 bin 311'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, ayrıca, 509 kişinin daha sağlığına kavuştuğunu, böylece iyileşen sayısının 18 bin 460 olduğunu açıkladı.