Mısır'da 23 kişi daha Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi

AA

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 23 kişi daha hayatını kaybetti ve 230 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs nedeniyle yaşanan can kaybı 5 bin 399'a, tespit edilen vaka sayısı da 98 bin 727'ye çıktı.

Ülkede toplam iyileşen sayısı ise 72 bin 120 oldu.

-Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 113 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve 14 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Buna göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 685'e, iyileşen sayısı ise 1562'ye ulaştı.

Tunus'ta bugüne kadar 76 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

,Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti