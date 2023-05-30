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Mısır'da 2 mumyalama atölyesi keşfedildi

Mısır'ın antik Sakkara bölgesinde yapılan arkeoloji çalışmaları sırasında 2 mumyalama atölyesi ve 2 lahit keşfedildi

Giriş: 30.05.2023 - 17:28 | Güncelleme: ABONE OL
Mısır'da 2 mumyalama atölyesi keşfedildi
Mısır'da 2 mumyalama atölyesi keşfedildi
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İHA

Mısır'ın Giza kentindeki yüzlerce yıllık tarihi Sakkara bölgesinde yeni tarihi keşiflere imza atıldı.

İHA'nın haberine göre arkeoloji çalışmalarının sürdüğü bölgede, insan ve hayvan mumyalama işlemlerinin yapıldığı 2 atölye ile 2 lahit ortaya çıkarıldı.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insan mumyalama atölyesindeki odalarda cansız bedenlerin yatırıldığı taş yataklar bulunduğu belirtildi.

Yatakların yanlarında ise kilden yapılmış çömlekler ve mumyalama gereçleri ile çeşitli kapların yer aldığı kaydedildi.

Diğer atölyenin ise kutsal kabul edilen hayvanların mumyalanması için kullanıldığı ifade edilirken, bulunan 2 lahdin milattan önce 24. ve 14. yüzyıllara ait olduğu aktarıldı.

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Waziri, mumyalama atölyelerinin tarihinin yaklaşık 2 bin 400 yıl önce hüküm süren eski Mısır'ın 30’uncu hanedanına dayandığını söyledi.

Antik Mısır'ın önemli mezarlık alanlarından biri olan Sakkara bölgesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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