Mısır Cumhurbaşkanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi bölgesel konuları görüştü

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Sisi ve Bin Zayid bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kardeşlik ilişkilerinin yanı sıra çeşitli koordinasyon ve ortak iş birliği yolları ile bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı görüşmede, her iki taraf da bu meselelere Arap ve bölge güvenliğini pekiştirecek, bölge ülkelerinde sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirecek şekilde tutarlı, bütünleşik tutumlarla yaklaşmanın önemini vurguladı.

Sisi ve Bin Zayid ayrıca yeni yıl dolayısıyla birbirlerini tebrik etti.