Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den Ulusal Seçim Kurulu’na yeni atama

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Mısır Ulusal Seçim Kurulu, resmi Facebook sayfasından Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kurul yönetimine yapılan yeni atamalara ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Yönetim kurulunda görev süresi sona eren bazı üyelerin yerine 5 yeni atamanın yapıldığı belirtilen açıklamada, Ulusal Seçim Kurulu Başkanlığına ise Hazım Bedevi’nin atandığı kaydedildi.

Ulusal Seçim Kurulu Başkanlığı'na atanan Bedevi, önümüzdeki Pazartesi günü itibarıyla görevine resmen başlayacak.

Velid Hasan Hamza, geçtiğimiz haziran ayında hayatını kaybeden eski Ulusal Seçim Kurulu Başkanı İbrahim Laşin’in yerine atanmıştı.

Mısır anayasası ve Ulusal Seçim Kurulu tüzüğüne göre, yönetim kurulu tamamı yargı makamlarına mensup olmak üzere 10 kişiden oluşuyor. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ise sadece tek dönem olup, 6 yıl sürüyor.