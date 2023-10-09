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        Haberler Dünya Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile “bölgedeki gerilimi” görüştü

        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile “bölgedeki gerilimi” görüştü

        Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile "İsrail-Filistin arasındaki gerilimi" değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 01:18 Güncelleme: 09.10.2023 - 01:18
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        Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Abbas görüştü
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        Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Bölgedeki gerilimin ele alındığı görüşmede liderler, siyasi seçeneğin kalmayacağı mevcut durumun sivillerin hayatını, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit edecek şekilde kötüleşmesi tehlikesine dikkati çekti.

        Sisi ve Abbas, mevcut gerilimin devam etmesi, güvenlik ve insani koşulların ciddi şekilde bozulmasından duydukları “derin endişeyi” dile getirdi.

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        Liderler ayrıca, bölgede sürdürülebilir istikrarın sağlanmasının, Filistin meselesinde uluslararası meşruiyetin şartlarına uygun, iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması gerektirdiğini vurguladı.

        Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de yaptığı ayrı ayrı telefon görüşmelerinde İsrail-Filistin arasındaki gerilimi masaya yatırdı.

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