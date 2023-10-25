Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den 'diplomatik çözüm' mesajı

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, Çarşamba günü Süveyş'teki askeri birimleri denetlerken, Kahire'nin Gazze krizinin hafifletilmesinde son derece olumlu bir rol oynadığını söyledi.

Sisi ayrıca mevcut olaylar ışığında 'askeri yeteneklerinin akıllıca kullanılmasının' önemli olduğunu belirterek, ordunun rolünün Mısır sınırlarını korumak olduğunu sözlerine ekledi.

Sisi ayrıca Filistin davası için diplomatik çözüme güvenmenin çok önemli olduğunu belirtti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.