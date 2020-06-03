Mısır, Cezayir ve Fas'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 47 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 1052'ye çıktığı belirtildi.
Açıklamada, 1152 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 27 bin 536'ya yükseldiği, iyileşen hasta sayısının 6 bin 827 olduğu kaydedildi.
- Cezayir
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 taşıyan 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 667'ye çıktığı bildirildi.
Açıklamada, 113 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 9 bin 626'ya ulaştığı ifade edildi.
Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 173 artarak 6 bin 67'ye ulaştığını aktardı.
- Fas
Fas Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede toplam can kaybının 206'ya, vaka sayısının da 7 bin 866'ya yükseldiğini duyurdu.
Ülke genelinde 517 kişinin daha hastalığı atlattığına işaret edilen açıklamada, böylece sağlığına kavuşanların sayısının 6 bin 410'a çıktığı kaydedildi.
- Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise 364 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı ve vaka sayısının 12 bin 229'a çıktığı belirtildi.
Açıklamada, 327 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 397'ye ulaştığı kaydedildi.
Bahreyn makamlarınca daha önce yapılan açıklamalarda, ülkede Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
,Nur Gelle Gedi,Khalid Mejdoup,Serdar Bıtmez
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