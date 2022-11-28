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Mısır'a büyükelçi atanacak mı? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'a önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabileceğini söyledi. Şam ile normalleşme sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Amacımız Anayasa görüşmeleri dahil siyasi süreci canlandırmak" dedi.

Giriş: 28.11.2022 - 15:01 | Güncelleme: ABONE OL
Mısır'a büyükelçi atanacak mı? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama
Mısır'a büyükelçi atanacak mı?
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HABERTURK.COM

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'a önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Mısır'a büyükelçi atanacak mı?" sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Bakan yardımcıları arasındaki siyasi istişareler tekrar düzenlenebilir, önümüzdeki aylarda büyükelçi atanabilir" cevabını verdi.

Şam ile normalleşme sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Amacımız Anayasa görüşmeleri dahil siyasi süreci canlandırmak" dedi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin süreci değerlendiren Çavuşoğlu, "Süreç olumlu ilerliyor ama atılması gereken adımlar var yarın Bükreş'te üçlü formatta bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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