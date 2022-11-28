Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'a önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Mısır'a büyükelçi atanacak mı?" sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Bakan yardımcıları arasındaki siyasi istişareler tekrar düzenlenebilir, önümüzdeki aylarda büyükelçi atanabilir" cevabını verdi.

Şam ile normalleşme sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Amacımız Anayasa görüşmeleri dahil siyasi süreci canlandırmak" dedi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin süreci değerlendiren Çavuşoğlu, "Süreç olumlu ilerliyor ama atılması gereken adımlar var yarın Bükreş'te üçlü formatta bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.