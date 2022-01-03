'Misilleme' ile ödüller kazandı

Dünyanın gündem maddelerinden biri olan iklim krizi sürecinde; insanların tükettiği doğanın bir nevi misilleme yaparak pandemiyle beraber tüm dünyayı eve sokması, 'Reprisal / Misilleme', filminin her karesi için ilham oluşturuyor. İnsanoğlunun kendine zararı olmayan canlıları, bitkileri ve biyoçeşitliliği zaman içinde yok etmesi, doğal yaşam alanlarını istila etmesi yönetmenliğini Boral Kambay'ın yaptığı stop motion film tekniğiyle 10 bin fotoğraf karesinin birleşiminde oluşturulan kısa hikâyeyle gözler önüne seriliyor. Tüm karakter ve dekorların filmdeki rolü için tek tek üretilmiş olması ise çalışmayı farklılaştırıyor. Filmin kısacık süresinde, önce insanın doğaya verdiği zarara odaklanarak, doğanın insanoğluna verdiği yanıtı özgün bir dille aktarıyor.
Kazandığı ödüller;
* Short to the Point /Romanya
* Life Screenings International Short Film Festival / Fransa
* Rieti & Sabina Film Festival / İtalya
* Sweden Film Awards / İsveç
* Dumbo Film Festival / ABD
Dünya genelinde katıldığı her festivalden ödülle dönen filmin yönetmeni Boral Kambay', şunları söyledi; "Bu film; dünyada pandemi salgınının etkisini göstermeye başladığı zamanda, doğa sever bakış açısı altında yapılan sorgulamaların olgunlaşması ile ortaya çıktı. İnsanoğlunun yok ettiği doğanın, yaptığı misilleme ile ortaya çıkan ölümcül virüsün oluşturduğu önlenemez kötü son anlatılıyor. Hayvanlara, bitkilere, doğal kaynaklara verilen zararlar mini temsili benzetmeler ile sıralanıyor. Gerçek bir doğa severin; Doğaya mümkün olabilecek en az zararla, konforlu bir şekilde yaşamını sürdürebileceğini düşünüyorum. Yaptığım filmlerle; Doğa konusunda duyarlı insanlarla etkileşime girmek, duyarlı olmayan insanları da bu çizgiye bir nebze yaklaştırabilmeyi amaç ediniyorum. Çevre farkındalığı için yapılan her çabanın, sanatsal projeler ya da farklı etkinlikler, organizasyonlar ne olursa olsun, çok önemli olduğunu düşünüyorum."
Boral Kambay Kimdir?
Akademi İstanbul; Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olduktan sonra 'Karakutu' isimli sinema kulübünü kurup; Kısa filmler çekti, fotoğraf projeleri üretti. Beyazıt Öztürk'ün programında iş hayatına başlayıp, kurucusu olduğu firma ve ekibi ile bir çok yapım şirketine ulusal ve uluslararası projelerde prodüksiyon / lokasyon hizmeti verdi. Eş zamanlı olarak video projeleri üreten bir firma bünyesinde yönetmenlik kariyerine devam etmektedir.
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