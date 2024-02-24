Mischa Barton' dan yıllar sonra gelen aşk itirafı

"NE YAPTIĞIM HAKKINDA HİÇBİR FİKRİM YOKTU"

Şimdi 38 yaşında olan oyuncu, "Okulda hep geç olgunlaşan biriydim ve hiç kimseyle ilişkim olmamıştı. Bu yüzden arayı kapatmam gerektiğini hissettim" dedi. McKenzie'nin ilk aşkı olduğunu söyleyen Barton, "Ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Sanırım bu da her şeyi yanlış bir şekilde başlattı. Çünkü sette birlikte çalışan insanlar arasında bir şeyler yaşanabiliyor, ama Ben ile kendimizi çok hızlı bir şekilde bir ilişkinin içinde bulduk" şeklinde konuştu ve şöyle devam etti; "Sonra ayrıldığınızda ve işler yolunda gitmediğinde, eski sevgiliniz sizi başkalarıyla aşk yaşarken görüyor. Herkesin bildiği gibi, 'The O.C.'nin setinde birbiriyle flört eden çok fazla insan vardı ve birbirlerinden ayrılıp yine kadroda yer alan farklı insanlarla ilişki yaşıyorlardı." diye belirtti