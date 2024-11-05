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        Haberler Gündem 3. Sayfa Misafirlikte yanarak can verdi | Son dakika haberleri

        Misafirlikte yanarak can verdi

        Antalya'da 27 yaşındaki Menekşe Arslan, misafirliğe gittiği evde yangın çıkması sonucu kurtarılamayarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 00:22 Güncelleme: 05.11.2024 - 00:32
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        Antalya'da Menekşe Arslan (27), misafirlik için gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Yangın, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi 1705 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında çıktı. Perdelerin tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bütün eve yayıldı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        O sırada misafir olarak geldiği evde bulunan Menekşe Arslan, dışarıya çıkmaya çalıştı. Yangını gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip kısa sürede söndürdü.

        Yangın anında evin pencerelerindeki parmaklıklardan dolayı dışarı çıkamayan Menekşe Arslan, hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Arslan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Diğer yandan yangın esnasında ev sahibi Ramazan N.'nin evde olmadığı öğrenildi.

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        Yangın anına tanıklık eden komşu H.A., "İkindi namazını kıldım, aşağıya indim. O sırada bir kadının çığlıklarını duydum. Komşularla birlikte müdahale ettik ama kadını çıkaramadık. Kadın çığlık attı, dakika sürmedi. Evin içinden alevler yükseldi. Allah kimseye göstermesin" diye konuştu.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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