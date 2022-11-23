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Misafirlikte öldürülmüştü! Yakalanan zanlının ağabeyinden taciz iddiası

Adana'da, misafir geldiği yeğeninin evinde pompalı tüfekle öldürülen Medeni Nazlı'yı öldürdüğü öne sürülen Osman C. ile birlikte 5 şüpheli yakalandı. Adliyedeki sorgu sırasında şüphelilerden birinin ağabeyi, kız çocuğuna taciz iddiasında bulundu

Giriş: 23.11.2022 - 18:12 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da misafirlikte öldürülmüştü! Taciz iddiası -En son haberler
Misafirlikte öldürülmüştü! Taciz iddiası
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DHA

Adana'da, misafirliğe gittiği yeğeninin evinde öldürülen Medeni Nazlı (58) olayında 5 şüpheli yakalandı.

Olay, 21 Kasım'da Cumhuriyet Mahallesi Nazeden Sokak'ta meydana geldi. Kent merkezinde oturan Medeni Nazlı, Kozan ilçesindeki yeğeni Erol N.'nin evine gitti. Burada kalıp, uyuyan Nazlı, iddiaya göre, eve balkondan giren kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

POLİS ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Medeni Nazlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüphelinin Osman C. olduğunu tespit etti. Osman C. ile ev sahibi Erol N.'nin de aralarında olduğu toplam 5 kişi, gözaltına alındı.

8 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ İDDİASI

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında bina önünde bekleyen Osman C.'nin ağabeyi Ufuk C., "Adam gibi adamsın. Sen gerçekten kralsın. Yapmasan zaten adam değildin. Her zaman yanındayım. Ölene kadar bakarım sana kardeşim" diyerek bağırdı.

Şüphelilerin adliyede sorgusu sürerken, Ufuk C., "Kardeşim, kızı ile arkadaşı Erol N.'nin evinde misafir iken; ölen Medeni Nazlı da gelmiş. Medeni, 8 yaşındaki yeğenimi taciz etmiş. Kız kaçıp, olayı babasına anlatmış. Kardeşim kızını da alıp evden ayrılmış. Aynı gece de olay gerçekleşiyor" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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