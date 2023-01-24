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Misafirliğe gittiği evin merdivenlerinden düşüp öldü

Ordu'da misafirliğe gittiği evde dengesini kaybedip, merdivenlerden düşen Zeki Özdemir, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor

Giriş: 24.01.2023 - 19:15 | Güncelleme: ABONE OL
Oruda'da misafirlikte merdivenlerde düşüp öldü -Öne çıkan haberler
DHA

Ordu'da, misafirliğe gittiği evin merdivenlerinden düşen Zeki Özdemir (56), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Perşembe Belediyesi'nden emekli Zeki Özdemir, iddiaya göre; misafirliğe gittiği arkadaşının evindeki merdivenlerden çıkarken dengesini kaybedip, düştü.

Başını beton zemine çarpan Özdemir, evdekilerin ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özdemir'in cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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