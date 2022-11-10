Misafirlikte 8. kattan düşen genç kız öldü

Erzurum'da bir apartmanın 8. katındaki dairenin balkonundan düşen genç kız yaşamını yitirdi.

Yakutiye ilçesinin Rabia Ana Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8. katında oturan tanıdıklarının evine misafirliğe giden Yasemin T. (20), evin balkonundan zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.