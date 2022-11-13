Misafirliği gitti evde kasayı soydu

İHA

Eskişehir'de, misafir olduğu evin kasasını soyduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kanlıpınar Mahallesi'nde yaşayan F.Ç., evinden hırsızlık yapıldığına ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvuruda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, 11 Kasım günü öğle saatlerinde F.Ç.’nin evine ziyarete gelen 1 şüphelinin, evdeki çelik kasada bin ABD Doları ve 14 bin TL çaldığını tespit etti.

Jandarma ekipleri yapılan çalışma sonucunda şüpheliyi gözaltına aldı. Çalınan para ise bulunarak sahibine teslim edildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.