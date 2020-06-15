Misafirliğe geldiği köyde 2 deprem yaşadı - BİNGÖL

Mersin'den Bingöl'e misafirliğe gelen Levent, Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından, ikisi 4 üzerinde gerçekleşen 90 artçı deprem ve saat 09.51'te yine merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depreme yakalandı.Art arda meydana gelen depremlerin şokunu yaşayan Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akrabalarını ziyaret etmek için Mersin'den geldiğini, dünkü depremde dışarıda olduğunu söyledi.Çok korktuğunu belirten Levent, "Mersin'den çok kalabalık olarak geldik. Herkes Erzincan'a gitti. Ben köyde kaldım. Ben buradayken depremler oldu. Misafirliğe geldik, depreme yakalandık." diye konuştu.Öte yandan köyde oturan Zeynep Kulu'ya ait ev, dünkü depremde oluşan çatlakların ardından bugün meydana gelen ikinci sarsıntıda tamamen çöktü. Kulu, "Dünkü depremde benim evimde çatlaklar oluşmuştu. Çatlakların arası 2 metreydi. Bugünkü depremde hepsi çöktü. Sanki evimin altından fay hattı geçiyor." diye konuştu.Köyde, Mehmetçiklerin desteğiyle vatandaşlar için çadır kurulumu devam ediyor. Türk Kızılay tarafından vatandaşlara sıcak yemek dağıtılıyor.Çadır kurmayı bilmediği için AFAD tarafından verilen çadırın başında çaresizce bekleyen Garip Şanlı'nın imdadına da Mehmetçik yetişti. Askerler, kurdukları çadırı Şanlı'ya teslim etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!