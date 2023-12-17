Misafirleriniz bayılacak! Ev yapımı leziz su böreği tarifi!

Misafirlerinizin ağzını sulandıracak, lezzetli ve doyurucu bir su böreği tarifi arıyorsanız, bu tarif tam size göre! Ev yapımı su böreği, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Bu tarifle, misafirlerinize enfes bir su böreği ikram edebilirsiniz.