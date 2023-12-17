Misafirleriniz bayılacak! Ev yapımı leziz su böreği tarifi!
Su böreği, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Hem lezzetli hem de doyurucu olan su böreği, misafirlerinize ikram etmek için ideal bir seçenektir. İşte evde yapabileceğiniz kolay su böreği tarifi...
Giriş: 17.12.2023 - 16:34 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:34
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Misafirlerinizin ağzını sulandıracak, lezzetli ve doyurucu bir su böreği tarifi arıyorsanız, bu tarif tam size göre! Ev yapımı su böreği, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Bu tarifle, misafirlerinize enfes bir su böreği ikram edebilirsiniz.
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SU BÖREĞİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER
İç harcı için
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SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?
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Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları