Misafir ettikleri leyleklerin rahatı için her şeyi düşünüyorlar - KAHRAMANMARAŞ

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Kumarlı, Kaynar ve Çukurhisar mahalleleri ile Elbistan ilçesinin Çiçek Mahallesi, yaklaşık 60 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor.Mahalle içlerindeki ahşap direklere ve bir minareye yuva yapan leylekler, tüm mahalleli tarafından korunuyor. Çocukların kuşlara taş atmaması için uyarılarda bulunan vatandaşlar, yuvaların zarar görmemesi için de her türlü önlemi alıyor.Yarım asrı aşkın süredir aynı yuvaları kullanan leyleklerin yavruları da buralarda dünyaya geliyor.Mart ayı sonunda bölgeye gelen leylekler, sonbaharda sıcak iklimlerin yolunu tutuyor.- "Misafirlerimiz bizim korumamız altında"Kumarlı Mahallesi Muhtarı Celal Daşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri her yıl gelen leylekleri gözleri gibi koruduklarını söyledi.Herhangi bir zarar görmeden leyleklerin hayatlarını bölgede yarım asrı aşkın süredir devam ettirdiğini ifade eden Daşçı, "Bu bölgede Kaynar, Kumarlı ve Çukurhisar mahallelerinde misafirlerimiz var. Mahallemizdeki misafirlerimizi korumaya özen gösteriyoruz. Elektrik direklerimiz yenileme geçirdi ancak biz yıllardan beri leylekler ağaç direğe yuva yaptığı için söktürmedik. Bu şekilde yuvaları koruma altına aldık. İnsanlık açısından böyle bir çalışma yaptık." diye konuştu.Mahalle sakinlerinden 65 yaşındaki Ömer Yozcu ise doğduğundan bu yana leyleklerin köye geldiğini ve direklerin üstüne yuva yaptığını belirtti.Oğlunun da sürekli leyleklerin daha kolay yuva yapması için ağaç dallarıyla yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Yozcu, "Misafirlerimiz bizim korumamız altında." dedi.Çiçek Mahallesi sakinlerinden 83 yaşındaki Vahap Türk de leyleklerin minare yapıldığı yıldan bu yana aralıksız geldiklerini aktardı.Geçmişte yuva yaptıkları minareye yıldırım düştüğünü, sonrasında kuşların yuvalarını yeniden yaptığını dile getiren Türk, "Biz de onlar yuvasız kalmasın diye minareyi onarmaktan vazgeçtik. Yıllardır aynı şekilde duruyor." ifadelerini kullandı.
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