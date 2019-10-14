Fenerbahçe'den sonra bir süre daha Türkiye'de top koşturan ancak daha sonra transfer olarak ülkemizden ayrılan Stoch, üç sene sonra ziyaret için İstanbul'a geldi.

Ülkemizde bulunduğu dönemde de sıkça ziyaret ettiği bir alışveriş merkezine uğrayan başarılı futbolcu gün boyu alışveriş yaparak müdavimi olduğu restoranlardan da yemek yedi. Yemek çıkışı eşi ve oğlu ile birlikte objektiflere takılan futbolcu taksi ile alışveriş merkezinden ayrılarak İstanbul gezisine kaldığı yerden devam etti