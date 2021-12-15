Mirkelam'ın yeni yıl konseri İş Sanat'ta

İş Sanat'ın haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası olan Cuma İş Çıkışı konserlerinin, yeni yıl özel konserinde Mirkelam sahne alacak.

24 Aralık Cuma saat 18.30’da Kibele Çeşmesi Heykeli önünde DJ Herman’s performansıyla başlayacak ücretsiz etkinlik, 19.00’da Mirkelam konseri ile devam edecek.