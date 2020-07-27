Dinamo Kiev ile 2 yıllık sözleşme imzalayan ve yeniden futbola döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Rumen teknik adam, Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu değerlendirdi.
"Bana göre Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu sürpriz değil." diyen Lucescu, "Lige çok iyi konsantre oldular. Rakiplerini ciddiye aldılar. Şampiyonlukta bir zamanlar Galatasaray'da öğrencim olan Okan Buruk'un payı büyük. Kendisini takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.
"DINAMO KIEV TARAFTARINI BAŞARIYA DOYURMAK İSTİYORUM"
Yeniden Ukrayna'ya dönmekten dolayı heyecanlı olduğunu ve antrenmanlara başlamak için sabırsızlandığını aktaran Lucescu, Ukrayna'da geride kalan sezon eski takımı Shakhtar Donetsk'in Dinamo Kiev'e 23 puan fark atarak şampiyon olduğunu hatırlatarak, "Tarihlerinde böyle bir kötü dönem yok. Berbat bir sezon geçirdiler. Önce bu olumsuz tabloyu düzelteceğim. Birçok problem var, futbolcularla el ele verip bu sorunları çözmeye çalışacağım. Sonrasında ise Dinamo Kiev taraftarını başarıya doyurmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Dinamo Kiev taraftarının kendisine karşı olduğu iddialarına katılmadığını belirten Lucescu, "Taraftar maçın skoruna bakar. Güzel sonuçlar alırsan taraftarın seninle ne problemi olur ki. Onlara karşı Shakhtar'da birçok şampiyonluk kazandım. Belki kızgınlar. Tabii şimdi Dinamo Kiev'in başarısı için mücadele edeceğim. Taraftar her zaman başarıyı alkışlar. Bence futbolda kin tutmak diye bir şey olmamalı, her şey sonuçlara bağlı." diye konuştu.
"FUTBOL BENİ GENÇ TUTUYOR"
29 Temmuz'da 75 yaşına basacak Mircea Lucescu, 55 yılı aşkın süredir yeşil sahalarda bulunduğunu ve futbolun en büyük yaşam sevinci olduğunu kaydetti.
A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinin ardından yaklaşık 1,5 yıl sonra yeniden bir takım çalıştıracak Mircea Lucescu, "Futbol beni genç tutuyor. Kazanma hırsı ve başarmak futbolun en güzel noktaları." yorumunu yaptı.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos 2017'de A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Rumen çalıştırıcı, bekleneni verememişti. 11 Şubat 2019'da görevi bırakan Mircea Lucescu'nun milli takım serüveni 558 gün sürmüştü.
Lucescu, Galatasaray'ı 2000-2002, Beşiktaş'ı ise 2002-2004 yıllarında çalıştırmış ve iki takımı da birer kez şampiyon yapmıştı.
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